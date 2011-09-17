Украина продолжает пугать ЕС и Россию консервацией своей трубы

Законсервировать часть своей газотранспортной системы для сокращения убытков может Украина, если ей не объяснят перспективы транзита природного газа в Европу из России, заявил украинский премьер Николай Азаров.

"Мощности украинской ГТС - 150 млрд куб м газа в год: три трубы по 50 млрд куб. м, а прокачивается около 80 млрд куб. м. Может, нам надо часть законсервировать, почему мы должны нести убытки", - сказал Азаров на пресс-конференции 8-й Ялтинской ежегодной встречи "Украина и мир: общие вызовы, общее будущее" в субботу.

Премьер подчеркнул, что вопрос таких гарантий - это вопрос и Евросоюза, как потребителя, и России, как поставщика.

В пятницу президент Украины Виктор Янукович предложил проложить "Южный поток" по территории юга Украины: строительство в таком случае обойдется России в пять раз дешевле изначального плана.

А несколькими часами позже российский Газпром, итальянская Eni, французская EdF и немецкая Wintershall подписали в присутствии премьер-министра России Владимира Путина соглашение акционеров компании South Stream Transport для реализации проекта строительства газопровода «Южный поток» в обход Украины.