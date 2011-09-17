Левитин: в России не хватает до 1 млн километров автодорог

В России не хватает от 500 тысяч до 1 млн километров автодорог и низкая скорость движения – до 300 км в сутки, в то время как в Европе – до 800 км.



Такое мнение высказал в субботу, 17 сентября, министр транспорта РФ Игорь Левитин на "круглом столе", посвященном строительству автодорог в рамках Х Международного инвестиционного форума "Сочи-2011".

Вся сетка российских дорог имеет московский транзит, чтобы его разгрузить, необходимо строить рокады, которые будут идти к основным транспортным узлам Поволжья, Урала, Сибири. Еще одной задачей развития сети автодорог является увеличение скорости доставки грузов.

Для реализации этих задач правительство готово делить риски с частным бизнесом и работать в рамках государственно-частного партнерства, информирует ИТАР-ТАСС. По мнению министра, "одним из необходимых элементов, помимо концессионных соглашений, являются контракты на жизненный цикл дороги, когда инвесторы получают трассу под реконструкцию на период ее жизни". Этот механизм, уверен Левитин, будет актуальным для развития сети региональных автодорог, тем более, что со следующего года в дополнение к федеральному должны заработать региональные дорожные фонды. Концепция федерального закона уже выработана и передана в Госдуму.



