В России началась сборка нового Ford Focus Sedan

Концерн Ford объявил о начале сборки третьего поколения Ford Focus в кузове седан. Первая версия модели – пятидверный хэтчбек – встала на конвейер завода в Санкт-Петербурге в середине июля текущего года.



Вторая модификация нового Ford Focus – седан – сошла с конвейера Всеволожского завода компании в начале текущей недели. Следующим по списку пойдет универсал. Ford Focus в кузове универсал встанет на конвейер в январе следующего года.

У российских клиентов на сегодняшний день существует возможность выбора из четырех комплектаций, десяти цветов кузова и четырех двигателей (трех бензиновых и одного дизельного), а также механической или автоматической трансмиссии, сообщает auto.vesti.ru. Первые седаны появятся в салонах официальных дилеров в ближайшее время.

Начальная стоимость Ford Focus III в России – 499 тысяч рублей.

По данным производителя, заказы на новую модель уже сегодня превышают 14 тысяч. До конца текущего года Ford планирует продать не менее 27 тысяч Focus третьего поколения.



