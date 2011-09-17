Совет директоров Twitter сокращаен в связи с увеличением финансирования

Руководство компании Twitter, владеющей популярным сервисом микроблогов с многомиллионной аудиторией пользователей, объявило о сокращении совета директоров с девяти до семи человек.



Решение попрощаться с двумя руководителями последовало за недавним увеличением финансирования Twitter, в результате которого общая стоимость компании была оценена в 8 миллиардов долларов, уточняет РИА Новости.

В прошлом месяце британская газета «Файнэншл таймс» сообщала, что российская инвестиционная группа DST Global приобрела 5-процентную долю интернет-компании за 400 миллионов долларов. По информации издания, помимо 400 миллионов долларов, инвестируемых DST Global, такую же сумму в Twitter вкладывает консорциум, в который входит паевой фонд T Rowe Price и IT-фонд, управляемый банковской группой JPMorgan.

По словам осведомленного источника, слова которого приводит "Уолл стрит джорнел", компанию покинут ключевые инвесторы Байджен Сабет и Фред Уилсон. Они одними из первых вложили средства в интернет-компанию, созданную в 2006 году. Уход двоих директоров связан с уменьшением в августе их доли в капитале компании.

Twitter уже проводил в нынешнем году изменения в системе управления: один из его основателей Биз Стоун ушел из компании, а другой - Эван Уиллиамс перестал заниматься оперативной деятельностью, оставшись членом совета директоров.