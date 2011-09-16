Общая налоговая нагрузка на экономику России не должна увеличиваться - Путин

В пятницу на Международном инвестиционном форуме в Сочи премьер-министр Владимир Путин заявил, что

общая налоговая нагрузка на экономику России не должна увеличиваться.



Выступая на форуме, российский премьер сказал: "Подчеркну, позиция правительства — последовательная и чёткая: общая налоговая нагрузка по отношению к ВВП не должна увеличиваться. Поиск резервов должен идти за счёт более рационального использования бюджетных средств и наведения порядка в налоговом администрировании", - цитирует премьера РИА Новости.



Напомним, 13 сентября вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что правительство после выборов будет вынуждено повысить налоги, если не откажется от части предвыборных обязательств. По мнению Алексея Кудрина, в ближайшие годы произойдет обвал цен на нефть, для России такая ситуация будет очень тяжелой и поэтому сейчас необходимо "повышать налоги – это укрепит бюджетную систему и экономику в целом".



