Путин: государственный капитализм в России не пройдет

Премьер-министр РФ Владимир Путин пообещал в пятницу на инвестиционном форуме в Сочи, что государство будет постепенно сокращать свое участие в деятельности коммерческих компаний и в России не будет государственного капитализма.

"Мы не собираемся создавать государственный капитализм, если мы и концентрируем какие-то ресурсы, то только для того, чтобы поднять то или иное производство, ту или иную отрасль", - сказал председатель правительства.

Государство принимает участие в основном в предприятиях, развивающих свою деятельность в сферах авиастроения, судостроения, других областях, где частный бизнес сегодня не в состоянии вкладывать огромные ресурсы, отметил Путин.

Если Россия хочет сохранить свою авиационную или судостроительную промышленность, государственный ресурс необходим, признался глава правительства. Но так не будет вечно, добавил Путин, как только отечественный бизнес встанет прочно на ноги, выйдет на мировой рынок, государство постепенно сократит свое участие.