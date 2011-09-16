В Грузии арестованы рабочие-забастовщики

Впервые за последние годы в Грузии состоялась масштабная акция не с политическими, а социальными требованиями. Лейбористы подержали требования забастовщиков и направили своих представителей в Кутаиси.



Около ста рабочих кутаисского завода "Геркулес", принадлежащего индийской компании "Eurasian Steels", объявили забастовку, а четверо из них еще и голодовку с требованием улучшить условия труда на сталелитейном предприятии и отменить решение об увольнении нескольких коллег.

В ночь с 15 на 16 сентября к месту проведения акции подъехали десятки полицейских машин. После непродолжительной стычки четверо голодающих и около 40 их сторонников были арестованы и доставлены в местное отделение полиции, сообщает Радио Свобода.

Власти мотивировали свои действия тем, что рабочие уволены законно – за нарушение дисциплины, а проведение акции нарушало общественный порядок. Местные профсоюзы утверждают, что с рабочими заключены кабальные контракты, а на заводе не соблюдаются элементарные правила гигиены.

Предприятие продолжает работать, поскольку значительная часть рабочих – граждан Индии – не поддержали требования коллег.