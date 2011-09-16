ФАС возбудила дело против Министерства обороны

Федеральная антимонопольная служба России возбудила в отношении министерства обороны РФ дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".

Основанием послужило обращение Сбербанка России, в котором было указано, что при осуществлении банковской деятельности Минобороны создает необоснованные преимущества Банку ВТБ.

ФАС установила, что в августе этого года ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса направили дочерним и зависимым организациям письма с требованием в срочном порядке перейти на банковское обслуживание в Банк ВТБ, закрыв при этом все расчетные счета, открытые в других банках.

Из текста писем следует, что они были направлены на основании указаний Минобороны России, - сообщает ИТАР-ТАСС. По мнению представителя ФАС, "такие действия Минобороны России могут привести к ограничению конкуренции на рынке банковских услуг", создавая одному банку необоснованные преимущества перед другими кредитными организациями, препятствуя им в осуществлении своей деятельность. Кроме того, в результате таких действий министерства для предприятий ОПК вводятся необоснованные ограничения в выборе банка для обслуживания.

Дата рассмотрения дела будет назначена в течение 15 дней с момента возбуждения дела.