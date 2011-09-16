Янукович: Украина закупит у России 27 млрд кубометров газа

Президент Украины Виктор Янукович заявил в Ялте, что Украина намерена в 2012 году закупить 27 млрд кубометров природного газа. Газ будет закуплен у «Газпрома» согласно прежним договоренностям.

В этом году Украина должна закупить у России 33 млрд кубометров, сообщает Интерфакс.

Свои потребности в голубом топливе Украина намерена покрыть в следующем году за счет добычи собственного газа, которая, по словам Януковича, убыточной не является. Объем добычи газа на Украине составляет 21 млрд кубометров в год.