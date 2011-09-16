Премьер Швеции подготовил население к кризису

Премьер-министр Швеции предупредил граждан страны о готовящихся экономических трудностях, что ограничит проведение реформ правительством.

Накануне, выступая с речью перед парламентом, Фредерик Рейнфельдт, заявил, что ему неизвестно, насколько долгим и глубоким будет кризис, однако наблюдается удручающая мировая тенденция, указывающая на его неизбежность. Рост мировой экономики замедляется, что повлечет усиление безработицы и ограничит власти в проведении реформ. По словам премьера, которое приводит РБК, население должно быть готово к общей нестабильности и экономическим трудностям. В то же время Рейнфельдт заверил, что к мерам жесткой экономии правительство Швеции не прибегнет.

Накануне глава Международного валютного фонда Кристин Лагард констатировала замедление роста мировой экономики и выступила с призывом к властям развитых стран принять необходимые меры для борьбы с факторами, угрожающими ей.