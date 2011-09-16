"Народный гараж" займет деньги в банках

ГУП "Дирекция гаражного строительства" в ближайшее время может привлечь кредиты в общей сложности до 1 миллиарда рублей для финансирования строительства "народных гаражей" в Москве.

Финансирование предоставят пять банков, уже имевших опыт сотрудничества с дирекцией. Как сообщает РИА Новости, кредитные средства будут направлены на завершение уже начатых объектов по программе "Народный гараж".

Власти Москвы уже выделили 8 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала "Дирекции гаражного строительства" для того, чтобы продолжить строительство объектов в рамках программы "Народный гараж". В настоящее время 50 «народных гаражей» дожидаются завершения своего строительства.

Между прочим, за восемь лет существования программу уже дважды сочли провальной. По мнению специалистов, городу нужнее автоматизированные мини-парковки, управление которыми нужно доверить самим автомобилистам.