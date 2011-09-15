Налог на богатство поможет Испании бороться с кризисом
15 сентября 2011, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]
Уже на этой неделе Испания введет новый налог на богатство в качестве временной меры борьбы с долговым кризисом.
Эта мера поможет Испании сократить дефицит бюджета в то время как страна пытается избежать долгового кризиса, поглотившего еврозону и вынудившего Грецию, Португалию и Ирландию просить о финансовой помощи.
Под налогообложение попадут около 160 000 человек. Как сообщает vedomosti.ru, налог на богатство будет действовать в течение двух лет и принесет государству дополнительную прибыль в 2012- 2013 гг.
Введение аналогичного налога обсуждают также Италия, Франция и Австрия.