Налог на богатство поможет Испании бороться с кризисом

Уже на этой неделе Испания введет новый налог на богатство в качестве временной меры борьбы с долговым кризисом.

Эта мера поможет Испании сократить дефицит бюджета в то время как страна пытается избежать долгового кризиса, поглотившего еврозону и вынудившего Грецию, Португалию и Ирландию просить о финансовой помощи.

Под налогообложение попадут около 160 000 человек. Как сообщает vedomosti.ru, налог на богатство будет действовать в течение двух лет и принесет государству дополнительную прибыль в 2012- 2013 гг.

Введение аналогичного налога обсуждают также Италия, Франция и Австрия.