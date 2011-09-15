Утвержден новый прожиточный минимум в размере 6505 рублей

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2011г. в размере 6505 рублей.

Соответствующее постановление правительства подписал 14 сентября 2011г. премьер-министр РФ Владимир Путин.

Для трудоспособного населения этот показатель установлен в размере 7023 рублей, для пенсионеров - 5141 рубль, для детей - 6294 рубля, - уточняет rbc.ru.

Для сравнения, прожиточный минимум на душу населения в РФ в I квартале 2011г. составлял 6473 рубля.