В Москве подписан контракт на строительство 2-й очереди Тяньваньской АЭС в Китае

В Москве в четверг состоялось 15-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам. Заседание было проведено по инициативе Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.

В августе были завершены юридические процедуры, а на заседании окончательно подтверждено вступление в силу Генерального контракта на сооружение 3 и 4 блоков Тяньваньской АЭС в Китае. Протокол подписали Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и Руководитель Агентства по атомной энергии Китайской Народной Республики Чэнь Цюфа, сообщает Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Ранее, в ноябре 2010 года, ЗАО «Атомстройэкспорт» и Цзянсуская Ядерная Энергетическая Корпорация подписали генеральный контракт на сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС.

ЗАО «Атомстройэкспорт» должно соорудить третий и четвертый блоки АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1000 электрической мощностью 1060 МВт каждый.

Первая очередь Тяньваньской АЭС была сооружена ЗАО «Атомстройэкспорт» еще в 2007 году. Российская компания ЗАО «Атомстройэкспорт» стала первой из компаний, представленных на международном рынке строительства АЭС, построившей энергоблоки нового поколения.

Тяньваньская АЭС признана китайскими экспертами самой безопасной в мире.

Кроме Таньваньской АЭС российские специалисты построили в сотрудничестве с китайскими коллегами по российской технологии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах и газоцентрифужный завод.

Проект Тяньваньской АЭС подтверждает высокий уровень профессионализма и новаторский дух, свойственные ГК «Росатом».