ГК «Росатом» поднимает престиж российской энергетики на мировой уровень

Китай намеревается в ближайшее время интенсифицировать развитие атомной энергетики. Основным партнером Китая станет Российская Государственная корпорация «Росатом».

Китайская национальная комиссия развития и реформ призвала китайских энергетиков увеличить выработку электроэнергии на атомных электростанциях. Сегодня энергия, поступающая от АЭС, в Китае составляет всего 1% общего энергопотребления. Перед энергетиками поставлена задача увеличить ее объем до 6%, и довести суммарную мощность атомных станций до 70~80 ГВт. Китайские власти обеспокоены загрязнением воздуха и ухудшением экологической обстановки, порождаемой сжиганием угля.

Для развития атомной энергетики Китаю необходимо снизить стоимость ввода АЭС в эксплуатацию. Этой цели можно достичь только путем развития собственного строительства станций, производства топлива, стимулирования национальных конструкторских разработок.

Китайская сторона решила сотрудничать с ГК «Росатом» после тщательного анализа всех возможных предложений на предмет качества, безопасности, использования современных технологий.

Российская корпорация убедительно доказала, что на мировом рынке ей нет равных ни в сфере безопасности, ни в сфере качества производимого продукта.

В настоящее время в сотрудничестве с Россией в Китае строится Тяньваньская АЭС в г. Ляньюнгань. «Росатом» играет в строительстве ведущую роль, поставляя китайской стороне высокотехнологичные реакторы нового типа. Благодаря «Росатому» Россия перестает восприниматься китайской стороной исключительно как рынок сбыта дешевых товаров широкого потребления, его деятельность помогает возрождать имидж России, как лидера в области высоких технологий.