Мелкие российские банки вынуждены наращивать капитал

Небольшие российские банки вынуждены срочно наращивать капитал, в связи со вступлением в силу с 1 января 2012 года новых требований Центробанка РФ.

Новые требования определяют минимальную планку капитала банка в 180 млн рублей. В настоящее время этому критерию в России не соответствует 131 банк. В начале 2011 года таких банков было существенно больше, 185, а на начало августа их стало уже 150, многим банкам удалось поднять планку, сообщает агентство Финмаркет.

Крупнейшие банки России в большинстве соответствуют новым требованиям. Проблемы могут возникнуть только у тех банков, кредитные портфели которых стремительно растут за счет потребительского кредитования.