Турне Барака Обамы по США: нацию спасет увеличение налогов для состоятельных

Президент США Барак Обама отправился в турне по стране, чтобы заручиться поддержкой нации своего плана создания рабочих мест за счет увеличения налогов для состоятельных граждан и корпораций.

9 сентября Обама представил свой план, оцениваемый в $447 млрд в Конгрессе. Реакция республиканцев была прохладно вежливой. Но в понедельник их скептицизм усилился после того, как Белый дом объявил, что планирует финансировать эту дорогостоящую инициативу за счет увеличения налоговых ставок для состоятельных американцев и корпораций.

Директор отдела бюджетной политики Белого дома Джейкоб Лью рассказал во вторник, что такой налог принесет американской казне более $400 млрд.

Подобные меры Республиканская партия ранее уже отвергла.

Президент США решил заручиться поддержкой народа и начал с того, что посетил во вторник школу в городе Колумбус штата Огайо - родного штата основного оппонента в реализации "плана Обамы" - спикера Палаты представителей Джона Бейнера, выступающего против предложений президента об увеличении налоговых ставок для состоятельных американцев.

Визит американского президента направлен на продвижение его программы модернизации школ и инфраструктуры объемом 25 млрд долларов. Программа является частью законопроекта о создании рабочих мест, который Обама направил в понедельник в Конгресс.

Обама заявил, что просит состоятельных американцев согласиться с налогом, который он назвал "справедливым", и призвал Конгресс принять законопроект без промедлений. Бейнер и другие республиканцы поставили под сомнение искренность намерений Обамы, поскольку его предложения по налогам не сбалансированы сокращением госрасходов – на чем настаивает оппозиция, сообщает "Голос Америки".

Лидер сенатского республиканского сенатского меньшинства Митч Макконел, заявил во вторник, что администрация президента не заинтересована в "экономической политике, которая будет реально работать".

Второй по старшинству в республиканской иерархии Палаты представителей конгрессмен Эрик Кантор выступил с критикой плана президента поднять налоги для состоятельных американцев и корпораций, однако порекомендовал своим однопартийцам найти в президентском плане части, с которыми они могли бы согласится.