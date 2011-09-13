«Камаз» и Marcopolo начнут выпускать автобусы в России

Российский производитель грузовиков «КАМАЗ» и бразильский Marcopolo создают в России совместное предприятие для производства автобусов.

Их выпуск к 2016 году составит около 3 000 машин в год. По сообщению vedomosti.ru, новые автобусы будут эдаким гибридом с кузовом Marcopolo, установленном на шасси «Камаза». Выпускать технику будет принадлежащий российской компании завод «Нефаз» в Башкирии. Машина будет оснащена дизелем Сummins, выпускаемым в России СП «Камаза» и американской компании, а также осью и мостом Daimler AG. Начало продаж намечено на второй квартал 2012 г., объем инвестиций в проект компании не называется