Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление, которое вносит изменения в техрегламент о требованиях к автомобильному топливу и топочному мазуту. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

С 31 декабря 2012 года должно быть прекращено производство топлива стандарта "евро2". Выпуск и оборот бензина и дизтоплива стандарта "евро3" допускается до 31 декабря 2014 года, " евро 4" - до 31 декабря 2015 года. Срок производства бензина " евро 5" не ограничен.

Что касается топочного мазута, то с 31 декабря 2014 года доля сероводорода не должна превышать в нем одной тысячной доли процента.

Перенести сроки техрегламента просят Минэнерго нефтекомпании, не успевающие ввести на своих НПЗ оборудование, необходимое для выпуска топлива более высокого качества.

ФАС, Ростехнадзору и Росстандарту предстоит ежегодно до 1 апреля представлять в правительство доклад об исполнении нефтяными компаниями инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей, и планов по выработке моторных топлив соответствующего качества

По сообщению ИТАР-ТАСС, Путин обязал Федеральную антимонопольную службу, Минэнерго, Минэкономразвития и Ростехнадзор до 30 апреля 2012 г. представить в правительство предложения о санкциях в отношении компаний, не выполняющих сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов.