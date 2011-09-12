Тарифы на электричество будут повышены в июле 2012 года - Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин в понедельник, 12 сентября, на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам заявил о том, что тарифы на электроэнергию будут повышены на уровень инфляции в 2012 году.

По словам премьера, с 1 июля 2012 года будут проиндексированы тарифы на газ - не более чем на 15 процентов.

Ранее предполагалось, что тарифы будут повышены с 1 января.

«Пока планируется дефицит бюджета на уровне 1,5 процента ВВП. Эти оценки носят предварительный характер, рассчитываю, что позитивная макроэкономическая динамика позволит и в дальнейшем скорректировать в позитивную сторону», - сказал Путин, отметив, что линия на бездефицитный бюджет будет продолжена.

Путин отметил, что в июле «снижается потребление энергии в России в связи с климатическими условиями, и переход на более высокий тариф для потребителей будет происходить гораздо мягче», передает ИТАР-ТАСС.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Игорю Сечину, министру энергетики Сергею Шматко и другим чиновникам топливно-энергетического комплекса заблаговременно провести работу с руководителями компаний, чтобы они соответствующим образом скорректировали свои инвестиционные планы.