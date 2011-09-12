Арбитражный суд города Москвы признал незаконным отказ Роспатента ООО "Роялти" в регистрации товарного знака "Володя и медведи" для алкогольной и безалкогольной продукции.





Еще в конце 2009 года компания "Роялти" подала в Роспатент заявку на регистрацию знака "Володя и медведи"в двух классах - 32-му и 33-му - Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в отношении алкогольных напитков, пива, соков и минеральной воды. Однако 18 ноября 2010 года патентное ведомство отказало компании в регистрации знака.

Отказ был мотивирован тем, что регистрация товарного знака "Володя и медведи" нанесла бы ущерб имиджу государства и противоречила бы общественным интересам. "В силу того, что с 2000-го по 2008 год президентом РФ был Владимир Владимирович Путин, который в настоящее время является действующим премьер-министром и председателем политической партии „Единая Россия“, а с 2008 года президентом является Медведев Дмитрий Анатольевич, существует возможность восприятия данного обозначения российским потребителем как обыгрывания имени и фамилии первых лиц государства или имени (действующего премьер-министра) и политической партии „Единая Россия“ (в ассоциативной привязке к ее символу — в виде медведя)", — говорится в заключении.

"Роялти" оспорила это решение в Палате по патентным спорам. Однако палата поддержала решение Роспатента, компания "Роялти" опять не согласилась с этим решением и обжаловала его в арбитражном суде.

На украине товарный знак "Володя и медведи".