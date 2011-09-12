ВВП Белоруссии вырос за восемь месяцев на 9,1% и составил 29,4 млрд рублей

Минск увеличил в годовом выражении выпуск промышленной продукции на 11%, сельхозпродукции на 0,5%.

ВВП Белоруссии за первые восемь месяцев текущего года вырос на 9,1% и составил 155,1 трлн белорусских рублей (29,4 млрд рублей). Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета страны, сообщает bfm.ru.

В августе правительство Белоруссии обнародовало информацию о том, что темп роста валового внутреннего продукта страны составит в нынешнем году 6,7%, промышленного производства — 7%, продукции сельского хозяйства — 4%. В 2010 году, согласно материалам Национального статистического комитета страны, ВВП вырос на 7,6% (в 2009 году рост составил 0,2%).