Доходы российского бюджета упали на 0,2%

Федеральный бюджет за восемь месяцев текущего года был исполнен с профицитом в размере 759 миллиардов рублей, сообщило в понедельник Министерство финансов России.





Доходы бюджета за январь-август 2011 года составили, по данным предварительной оценки федерального бюджета, 7220,43 миллиарда рублей, или 70,1% к общему объему доходов, заложенных в бюджете на 2011 год.

Расходы бюджета с января по август - 6461,43 миллиарда рублей, или 58,6% к уточненной росписи, сообщается на сайте ведомства.

Профицит бюджета России в январе-августе 2011 года сократился до 2,3% с 2,5% ВВП за первые семь месяцев текущего года.