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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Чечне необходимо на развитие полтриллиона рублей

, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Чеченской Республике необходимо  на развитие почти полтриллиона рублей. Власти республики сформировали и направили в правительство Российской Федерации программу развития региона до 2025 года.

Программа предусматривает строительство  более 500 объектов и различные мероприятия. Стоимость реализации этой программы оценивается в 498,2 млрд. рублей. Пресс-служба чеченского правительства сообщает, что предложения Грозного были направлены в Министерство регионального развития РФ с целью включения в более широкую программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

Глава Министерства экономического развития и торговли Чечни Абдулла Магомадов пояснил, что на эти деньги будут построены 9 объектов коммунального хозяйства, 10 учреждений здравоохранения, 15 объектов социального обслуживания населения, 77 общеобразовательных учреждений, 78 объектов культуры, 33 объекта и мероприятия агропромышленного комплекса.

Республиканское правительство планирует направить 156 млрд. рублей на жилищные сертификаты жителям региона, утратившим жилье в результате боевых действий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что реализация данных проектов  поспособствует развитию экономики, повышению уровня жизни населения и сокращению уровня безработицы в республике.

ИЧ

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