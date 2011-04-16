Государства СНГ в силах принять новое Соглашение о Зоне свободной торговли

Государства Содружества Независимых государств сегодня в силах принять новое Соглашение о Зоне свободной торговли. Об этом сообщил 15 апреля на заседании Экономического Совета СНГ первый вице-премьер- Министр-
Министр экономического развития Украины Андрей Клюев.
По словам чиновника, данное Соглашение должно стать отправной точкой
для формирования торгово-экономических отношений между государствами СНГ
на качественно новом уровне.
Напомним, что при образовании зоны свободной торговли для ее участников
планируется сведение до минимума импортных пошлин.
Примечательно, что прежнее Соглашение о Зоне свободной торговли было
принято в 2003 году в том же самом историческом Ливадийском дворце
высшими должностными лицами стран СНГ, в котором накануне прошло
заседание Экономического совета СНГ