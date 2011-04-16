Государства СНГ в силах принять новое Соглашение о Зоне свободной торговли

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16 апреля 2011, 18:46 [ «Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Государства Содружества Независимых государств сегодня в силах принять новое Соглашение о Зоне свободной торговли. Об этом сообщил 15 апреля на заседании Экономического Совета СНГ первый вице-премьер- Министр-

Министр экономического развития Украины Андрей Клюев.

По словам чиновника, данное Соглашение должно стать отправной точкой

для формирования торгово-экономических отношений между государствами СНГ

на качественно новом уровне.

Напомним, что при образовании зоны свободной торговли для ее участников

планируется сведение до минимума импортных пошлин.

Примечательно, что прежнее Соглашение о Зоне свободной торговли было

принято в 2003 году в том же самом историческом Ливадийском дворце

высшими должностными лицами стран СНГ, в котором накануне прошло

заседание Экономического совета СНГ