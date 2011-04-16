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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Кудрин уйдёт из АЛРОСЫ и ВТБ уже на следующей неделе

16 апреля 2011, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минфина РФ Алексей Кудрин намерен покинуть пост председателя совета директоров в ВТБ и в крупнейшей алмазодобывающей компании РФ - АК "АЛРОСА" на следующей неделе.

Также Кудрин является председателем совета директоров в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). По его словам, АСВ "к этому никак не относится: это государственная корпорация". Ранее стало изветсно о том, что вице-премьер Игорь Сечин покинул пост главы совета директоров "Роснефти", передает РИА Новости. Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и помощник президента Аркадий Дворкович сняли свои кандидатуры на избрание в совет директоров "Сбербанка".

В конце марта президент России Дмитрий Медведев поручил заменить чиновников в советах директоров государственных компаний, работающих в конкурентной среде, на независимых директоров.

ЕЛ

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