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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

С лета россиянин будет зарабатывать не меньше 4611 рублей

14 апреля 2011, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 июня 2011 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается на 6,5% - до 4611 рублей.

На заседании президиума правительства РФ в четверг премьер-министр Владимир Путин уточнил, что соответствующие поправки будут внесены в закон о минимальном размере оплаты труда.

По словам премьера, вопрос о повышении МРОТ активно обсуждался с профсоюзами. "Наша цель - постепенно приблизить размер МРОТ к уровню прожиточного минимума и эту задачу нужно решать", - сказал Владимир Путин, добавив, что изменение МРОТ должно в целом отразиться на повышении зарплат бюджетников и других категорий граждан.

Кроме того, с 1 июня планируется провести индексацию зарплат бюджетникам на 6,5%, сообщает ИТАР-ТАСС.

ЕГ

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