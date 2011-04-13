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13 апреля 2011, 12:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Правительство Москвы решило отказаться от бюджетных инвестиций в ОАО "Авиакомпания "Москва" (прежде авиакомпания "Атлант-Союз") и ОАО "Центральная топливная компания" (ЦТК). Ранее запланированные бюджетные инвестиции в уставной капитал ОАО ЦТК в объеме 4,5 млрд рублей, в ОАО "Авиакомпания "Москва" с сумме 1 млрд рублей, исключаются поправками в закон "О бюджете города Москвы на 2011 год". В ближайшее время проект поправок в бюджет Москвы текущего года поступит на рассмотрение депутатов Мосгордумы, передает Интерфакс.