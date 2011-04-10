На российском полигоне в Казахстане найдены промышленные запасы нефти

//Экономика

10 апреля 2011, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

На военном полигоне Тайсойган в Казахстане, который передан в аренду российскому государственному летному испытательному центру имени В. Чкалова, обнаружены запасы нефти.В связи с этим министр нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев заявил, что Астана разорвет договор об аренде россиянами военного полигона.



Российский Государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) им. В. Чкалова арендует у Казахстана полигон Тайсоган в Атырауской области для проведения испытаний авиационной техники. Район входит в сферу деятельности казахстанской нефтедобывающей компании «Эмбамунайгаз», геологи которой и обнаружили в Тайсогане промышленные месторождения «черного золота».



В настоящее время идут переговоры с россиянами о переносе полигона в другое место, сообщают СМИ Казахстана.