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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Глава Банка Москвы А. Бородин: Я продал 20% акций значительно дешевле $1,5 млрд

9 апреля 2011, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Банка Москвы Андрей Бородин подтвердил, что продал свои 20% акций банка значительно дешевле, чем за полтора миллиарда долларов. Бородин не прокомментировал ситуацию с Nordic Yards.

«В спокойном режиме, без прессинга мы бы продали эти акции действительно за такую сумму (1,5 млрд долларов). Продав их сейчас, мы продали их за значительно меньшие деньги», - сказал Бородин в интервью телеканалу Рен-ТВ в субботу. При этом Бородин не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что покупателем акций выступила компания Nordic Yards. эта компания принадлежит сыну экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова Виталию.

ЕЛ

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