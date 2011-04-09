Глава Банка Москвы А. Бородин: Я продал 20% акций значительно дешевле $1,5 млрд

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9 апреля 2011, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Банка Москвы Андрей Бородин подтвердил, что продал свои 20% акций банка значительно дешевле, чем за полтора миллиарда долларов. Бородин не прокомментировал ситуацию с Nordic Yards.



«В спокойном режиме, без прессинга мы бы продали эти акции действительно за такую сумму (1,5 млрд долларов). Продав их сейчас, мы продали их за значительно меньшие деньги», - сказал Бородин в интервью телеканалу Рен-ТВ в субботу. При этом Бородин не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что покупателем акций выступила компания Nordic Yards. эта компания принадлежит сыну экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова Виталию.