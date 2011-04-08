В Белоруссии население скупает валюту и продукты питания

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8 апреля 2011, 19:33 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

В Белоруссии в последние дни население скупает иностранную валюту и продукты питания, в том числе сахар и масло. Люди опасаются роста цен в стране в ближайшем будущем.

В Белорусси доллары и евро в обменниках не продают. Банки торгуют валютой по цене официального курса плюс 30%, передает "Эхо Москвы".

Аргументы недели сообщали, что в Белоруссии с прилавков исчезли золотые слитки и бриллианты. Дефицит сертифицированных бриллиантов и золотых слитков весом от 100 г до 1 кг последовал в Белоруссии за проблемами с наличной валютой и перебоями с некоторыми импортными товарами.