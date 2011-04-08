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//Экономика

Медведев: "У нас безобразная ситуация с патентами" - ВИДЕО

8 апреля 2011, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

delo-bg63.ru
delo-bg63.ru

Президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты, призвал специалистов сделать патентование первой статьей расходов после получения грантов.

По словам Медведева, в нашей стране безобразная ситуация с патентами, значительная часть изобретателей по разным причинам не патентуют свои разработки, и большое количество изобретений утекают за границу.

Президент напомнил, что в этом году некоммерческие организации получат поддержку в размере миллиарда рублей. Ещё 900 миллионов государство выделит на деятельность НКО, получивших статус социально ориентированных.

Глава государства считает, что в первую очередь специалисты, получившие гранты от некоммерческих организаций, должны тратить деньги  на патентование. Он отметил, что  полученные средства "должны расходоваться на создание задела для будущего".

В качестве второго направления использования грантов он назвал создание молодыми специалистами собственного бизнеса. "Если что-то можно коммерциализировать, гранты должны направляться на создание производства", - сказал Медведев.

ИЧ

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