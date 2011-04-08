Сбербанк приостановит обслуживание банковских карт в ночь на 11 апреля

//Экономика

8 апреля 2011, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Сбербанк просит своих клиентов воздержаться от использования банковских карт в ночь с 10 на 11 апреля в период с 0.00 до 2.30 мск.

Банк приостановит обслуживание своих банковских карт в целях плановой модернизации программного обеспечения процессингового центра.

Сбербанк уточняет, что работы не затронут обслуживание карт, выпущенных другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка.