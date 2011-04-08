Путин распорядился не применять нормы ВТО до вступления в организацию

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8 апреля 2011, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин распорядился до присоединения к ВТО не исполнять обязательств, взятых в рамках вступления в организацию. Глава российского правительства в ходе совещания по развитию энергомашиностроения ответил на вопрос замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача, что в отношении таможенных пошлин у Министерства "руки связаны обязательствами по ВТО".

"Сто раз всем сказали: введем тогда, когда присоединимся к ВТО", - сказал Путин. Он отметил, что Минэкономразвития "сворачивает к исполнению обязательства, нести определенные издержки и не получать никаких преимуществ от членства, которого нет". Путин задал вопрос: "На хрена им нас принимать, если мы итак все исполняем?".

Путин подчеркнул: "Это прямое указание - не надо этого делать. Прошу вас, и партнерам нужно сказать: не будем ничего исполнять, пока не станем полноправными членами".

Аргументы недели сообщали, что вице-премьер Сергей Иванов сообщил, что Россия вступит в ВТО летом 2011 года.