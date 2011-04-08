Акции Бородина и Алалуева в Банке Москвы приобрел Виталий Юсуфов

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8 апреля 2011, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Совместный пакет акций Андрея Бородина и Льва Алалуева в Банке Москвы приобрели структуры Виталия Юсуфова - совладельца компаний Nordic Yards и «Основа Телеком».

Сделка произошла недавно, но «не сегодня и не вчера», передает Интерфакс. Виталий Юсуфов - сын бывшего министра энергетики, экс-спецпредставителя президента по международному энергетическому сотрудничеству Игоря Юсуфова.

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня подписал Указ об освобождении Игоря Юсуфова от обязанностей специального представителя Президента по международному энергетическому сотрудничеству, передает сайт Кремля.

Председатель Банка Москвы Андрей Бородин сегодня заявил о продаже всего принадлежавшего ему совместно с советником Львом Алалуевым пакета акций банка. Детали сделки Бородин не сообщил, поясняя, что это коммерческая тайна.