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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Андрей Бородин продал свои акции Банка Москвы

8 апреля 2011, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Банка Москвы Андрей Бородин и его советник Лев Алалуев продали принадлежащие им 20,3% акций Банка Москвы.
Бородин не стал отвечать на вопрос "Интерфакса", кому и за какую сумму были проданы принадлежащие им акции, пояснив, что эта информация является коммерческой тайной.

По словам Бородина, удовлетворения от сделки он не испытывает.  В ВТБ заявили, что не покупали  пакет акций Бородина в Банке Москвы.
Напомним, в настоящее время Андрей Бородин находится в Лондоне, по его словам, на лечении.

ИЧ

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