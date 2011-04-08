Андрей Бородин продал свои акции Банка Москвы

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8 апреля 2011, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Банка Москвы Андрей Бородин и его советник Лев Алалуев продали принадлежащие им 20,3% акций Банка Москвы.

Бородин не стал отвечать на вопрос "Интерфакса", кому и за какую сумму были проданы принадлежащие им акции, пояснив, что эта информация является коммерческой тайной.

По словам Бородина, удовлетворения от сделки он не испытывает. В ВТБ заявили, что не покупали пакет акций Бородина в Банке Москвы.

Напомним, в настоящее время Андрей Бородин находится в Лондоне, по его словам, на лечении.