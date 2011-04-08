Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Семья первого космонавта сумела зарегистрировать имя Гагарина в качестве бренда

8 апреля 2011, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Семья первого космонавта  зарегистрировала имя Юрия Алексеевича Гагарина в качестве бренда. Теперь никто не сможет воспользоваться именем первооткрывателя космоса без разрешения родственников.

Заместитель главы  Роскосмоса Виталий Давыдов сообщил, что не хочется, чтобы на какой-нибудь мочалке или где-нибудь еще стояло имя Гагарина или Королева.

В  Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Юрий Алексеевич Гагарин" подал 26 января 2011 года патентный поверенный Сергей Ловцов. Заявителем указана младшая дочь первого космонавта - Галина Юрьевна Гагарина, родившаяся за месяц до полета в космос, сделавшего Гагарина всемирной знаменитостью. Ранее дочь космонавта признавала, что имя отца используется в коммерческих целях.

ИЧ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан