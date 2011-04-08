Семья первого космонавта сумела зарегистрировать имя Гагарина в качестве бренда

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8 апреля 2011, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Семья первого космонавта зарегистрировала имя Юрия Алексеевича Гагарина в качестве бренда. Теперь никто не сможет воспользоваться именем первооткрывателя космоса без разрешения родственников.

Заместитель главы Роскосмоса Виталий Давыдов сообщил, что не хочется, чтобы на какой-нибудь мочалке или где-нибудь еще стояло имя Гагарина или Королева.

В Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Юрий Алексеевич Гагарин" подал 26 января 2011 года патентный поверенный Сергей Ловцов. Заявителем указана младшая дочь первого космонавта - Галина Юрьевна Гагарина, родившаяся за месяц до полета в космос, сделавшего Гагарина всемирной знаменитостью. Ранее дочь космонавта признавала, что имя отца используется в коммерческих целях.