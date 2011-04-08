Вице-премьер Сергей Иванов: Россия планирует вступить в ВТО летом 2011 года

//Экономика

8 апреля 2011, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Сергей Иванов на 2-м Международном форуме развивающихся рынков в Майями заявил, что Россия планирует при поддержке США вступить в ВТО летом 2011 года. По словам Иванова, многие вопросы между Вашингтоном и Москвой уже решены.

"Препятствием для России остаются "грузинский вопрос" о таможенных пунктах и поправка Джексона-Вэника", - пояснил Иванов. Вице-премьер сказал, что эксперты делают все, чтобы в кратчайший срок завершить многолетние переговоры. Россия пытается войти во Всемирную торговую организацию с 1995 года.