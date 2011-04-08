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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Вице-премьер Сергей Иванов: Россия планирует вступить в ВТО летом 2011 года

8 апреля 2011, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер  Сергей Иванов на 2-м Международном форуме развивающихся рынков в Майями заявил, что Россия планирует при поддержке США вступить в ВТО летом 2011 года. По словам Иванова, многие вопросы между Вашингтоном и Москвой уже решены. 

"Препятствием для России остаются "грузинский вопрос" о таможенных пунктах и поправка Джексона-Вэника", - пояснил Иванов.  Вице-премьер сказал, что эксперты делают все, чтобы в кратчайший срок завершить многолетние переговоры. Россия пытается войти во Всемирную торговую организацию с 1995 года.

ИЧ

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