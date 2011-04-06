Минфину запретили поднимать цены на алкоголь, он взялся за табак

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6 апреля 2011, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Запланированный Минфином рост акцизов на табак не просто приведет к появлению нелегального рынка, а вызовет его преобладание над легальным, считает директор российского подразделения всемирной табачной корпорации Japan Tobacco Анатолий Верещагин

Это мнение Верещагина опубликовала пресс-служба JTI Мarketing&Sales после того как в среду в Госдуме министр Финансов Алексей Кудрин заявил, что акцизы на табак должны ежегодно повышаться таким образом, чтобы к 2015 году они достигли европейского уровня, заявил в среду министр финансов Алексей Кудрин в Госдуме.

По расчетам Минфина, к 2014 году акциз на тысячу сигарет с фильтром должен будет составлять от полутора до двух тысяч рублей, а в 2015 году — три тысячи рублей. Если идея Минфина будет одобрена, то пачка сигарет в рознице за ближайшие годы подорожает в несколько раз.

Минфин уже не раз предлагал резко повысить акцизы на сигареты и алкоголь в России. В частности, в 2011 году в министерстве разработали законопроект, согласно которому акциз на алкоголь с 1 января 2012 года увеличивается на 20% до 277,2 рубля за литр, а с 1 июля того же года — сразу до 462 рублей. К 2014 году акциз, согласно идее Минфина, должен составить 900,9 рубля за литр, уточняет РИА Новости.