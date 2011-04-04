Председатель правительства Владимир Путин сегодня на заседании заявил, что снижение страховой нагрузки на бизнес не скажется на социальных программах. Премьер отметил, что недопустимо перекладывать фискальную нагрузку с бизнеса на рядовых граждан, тем более сокращать расходы на социальные ориентиры правительства.

"Нужно найти правильные и оптимальные решения. Понятно, что эти решения будут нелинейными, но от базовых ориентиров, которые изложены в стратегии развития до 2020 года, мы не будем отходить", - сказал Владимир Путин отметив, что в число этих ориентиров, прежде всего, входит повышение качества и уровня жизни граждан.

Премьер назвал очевидным тот факт, что фискальное бремя снижать необходимо. Он распорядился, чтобы Министерство финансов и Минэкономразвития представили конкретные механизмы и параметры снижения страховых взносов с 1 января 2012 года. Он признал, что бизнес переживает "значительные трудности" в связи с повышением социальных выплат.

По словам Путина, социальные выплаты были повышены в связи с необходимостью финансирования пенсионной системы при резком повышении пенсий в прошлом году, чтобы решить задачу, связанную с модернизацией здравоохранения.

Сегодня же Владимир Путин поставил задачу довести зарплату учителей до средней по стране.