Белоруссия не может найти у себя алмазы даже с помощью зарубежных инвесторов

Белоруссия и далее намерена продолжать работы по поиску месторождений алмазов и золота на своей территории. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Владимир Варакса.

Вместе с тем, по его словам, до настоящего времени поиски никакого из данных металлов пока что не увенчались успехом. И это при том, что данными вопросами стали уже хоть и не активно, но всё же интересоваться и зарубежные инвесторы.

"Есть надежда, что благодаря разного рода обстоятельствам, работы по поискам благородных металлов в Белоруссии в ближайшее время активизируются",- отметил Владимир Варакса.

Чиновник также сообщил, что республика представила транснациональной компании Discovery Potash материалы исследований о наличии алмазов на территории республики и ожидает ответа относительно планов

потенциального инвестора об участии в их поиске и, возможно, освоении и разработке месторождений. Да и вообще, ради справедливости надо заметить, что алмазы в Белоруссии ищут уже 20 лет. Хотя последние редкие обломки драгоценных кристаллов находили лет пять назад.

При этом относительно поисков золота на территории Белоруссии Владимир Варакса сказал лишь то, что данные работы сейчас ведутся "недостаточно активно", и то, что с учетом выделяемого финансирования, пока не приходится говорить о промышленной разработке таких запасов.