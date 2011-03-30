Эксперты: В 2011 году инфляция в России не превысит 9%

В 2011 году инфляция в России не превысит девяти процентов, полагают эксперты Всемирного банка. В следующем, 2012, показатель инфляции снизится до семи процентов. Таким образом, власти не смогут уложиться в намеченные рамки, передает РСН. Плановый показатель инфляции, заложенный в бюджет, составляет 6%. Тем временем Минэкономразвития не меняет официальный прогноз по инфляции на 2011 год. По мнению чиновников, рост потребительских цен будет на уровне 6-7 процентов.



