Путин: Социальные обязательства будут соблюдены при любом дефиците бюджета

Председатель правительства Владимир Путин на совещании по актуализации стратегии социально-экономического развития до 2020 года заявил, что государство должно соблюдать социальные обязательства при любом варианте дефицита бюджета.

По словам российского премьера, при любом варианте власти должны исходить из необходимости безусловного выполнения социальных обязательств перед гражданами страны.

На совещании в ходе обсуждения эксперты, министры и Центробанк не смогли прийти к единому мнению, какой дефицит бюджета допустим в перспективе до 2020 года.

Глава правительства Владимир Путин утвердил постановление правительства, согласно которому прожиточный минимум в целом по стране за 4-й квартал 2010 года составил 5 тысяч 902 рубля на душу населения.