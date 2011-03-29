Путин утвердил прожиточный минимум - 5 тысяч 902 рубля на душу населения

Премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил постановление правительства, согласно которому прожиточный минимум в целом по стране за 4-й квартал 2010 года составил 5 тысяч 902 рубля на душу населения.

Прожиточный минимум отличается для детей, трудоспособного населения и пенсионеров.

Для детей прожиточный минимум в 4-м квартале прошлого года - 5 тысяч 709 рублей, для трудоспособных - составил 6 тысяч 367 рублей, для пенсионеров - 4 тысячи 683 рубля.

Напомним, за 3-й квартал 2010 года прожиточный минимум в нашей стране составлял 5 тысяч 707 рублей, для трудоспособного населения - 6 тысяч 159 рублей, для пенсионеров - 4 тысячи 532 рубля, для детей - 5 тысяч 510 рублей.

В сравнении с предыдущим периодом, в четвером квартале прошлого года прожиточный минимум в целом по России вырос на 195 рублей.

Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в соответствии с Федеральным законом, представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.



Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.