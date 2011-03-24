Правительство информировано о блокировании сделки ВР и «Роснефти» стокгольмским судом и изучает детали. "Пока нужно понять все детали", – заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков.

Стокгольмский арбитраж запретил концерну ВР проводить сделку с «Роснефтью», включающую партнерство в освоении арктического шельфа и обмен акциями.

В январе «Роснефть» и ВР заключили ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве, совместной разведке залежей углеводородов в российской части Арктики и обмене акциями стоимостью около $8 млрд с каждой из сторон.

ВР разочарована тем, что в результате судебного иска эти важные для России, «Роснефти» и ВР соглашения пока не могут быть реализованы в своей первоначальной форме, говорится в сообщении британской компании.

ВР по-прежнему будет выполнять акционерное соглашение по ТНК-ВР, заключенное с AAR, и решение арбитражного суда.