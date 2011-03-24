С 1 июля 2011 года для работников бюджетной сферы вводится новая система оплаты труда - для повышения мотивации к качественному и эффективному труду.



Руководитель столичного департамента труда и занятости Олег Нетеребский рассказал, что в Москве с 1 июля текущего года заработная плата работникам бюджетной сферы будет выплачиваться не по единой тарифной сетке, как это делается сейчас, а в соответствии с отраслевыми системами оплаты труда. По его словам, отраслевые системы оплаты труда вводятся для совершенствования организации заработной платы бюджетников, повышения их мотивации к качественному и эффективному труду.



Новая система должна ликвидировать одинаковый подход к оплате труда бюджетников и повысит стимул за результаты работы. Олег Нетеребский пояснил, что теперь "бюджетное финансирование будет зависеть не от численности работников, а от объема и качества оказываемых услуг".



При этом, отметил чиновник, новая зарплата работников, не может быть ниже той, что выплачивалась до новой системы оплаты труда, при условии, что объем должностных обязанностей и выполнение работ той же квалификации, сохранится, передает РИА Новости.