Минфин предлагает в четыре раза поднять акцизы на спирт

В Министерстве финансов России предложили увеличить акцизы на спирт в четыре раза, за этот счет бюджет страны в 2012-2014 годах сможет получить почти 2 триллиона рублей, пишет газета Ведомости.



По информации издания, Минфин РФ определил основные направления налоговой политики России на три года. Согласно предложениям министерства, за три года бюджет может получить 1,9 триллиона рублей дополнительных доходов за счет увеличения акцизов на спирт и табак, повышения налога на добычу газа, отмены части льгот по налогу на имущество.



К примеру, при повышении ставки акцизов государство сможет получить с поллитровой бутылки водки 180 рублей сборов, а сейчас получает только лишь 46,2 рубля.

С повышением ставки акциза на спирт будет повышаться и стоимость водки - от 210 рублей, до 390 рублей. В связи с этим, производители водочной продукции заявили, что при резком повышении акцизов на спирт, россияне перестанут покупать легальную продукцию.



