В Белоруссии дорожает хлеб. Подорожание произойдёт максимум на 5% в марте и на столько же в апреле. Это касается ржаного хлеба и ржано-пшеничного. Такие данные приводит Министерство экономики. Повышаются предельные отпускные цены на хлеб. Сегодня было опубликовано соответствующее постановление Министерство экономики Белоруссии. Решение было принято из-за удорожания зерна и убытков, которые терпят производители в связи с этим.