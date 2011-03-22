Кудрин: у Белоруссии достаточно возможностей избегать дефолтов

В настоящее время у Белоруссии достаточно возможностей избегать разного рода дефолтов. Об этом Министр финансов России Алексей Кудрин заявил журналистам в Минске.

Более того, считает глава российского Минфина, Белоруссия сейчас вообще могла бы успешно развиваться и избегать нерыночных методов управлениясвоей экономикой.

"И я думаю, что на этом пути она бы имела очень хорошие возможности сбалансированного роста",- также отметил глава российского Минфина.

Вместе с тем, Алексей Кудрин затруднился с ответом на вопрос о том, могла бы республика избежать дефолта без кредитов.

"Мы этот анализ еще совместно не провели",- отметил Кудрин.

Напомним, что несколько лет назад разразился крупный скандал в белорусско-российских отношениях после заявления Алексея Кудрина в беседе с журналистами в Минске о том, что в Белоруссии возможен дефолт.