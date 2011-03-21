Производитель зажигалок Zippo будет выпускать часы, потому что курить вредно

Накануне 80-летия американская компания Zippo, зажигалки которой давно стали предметом коллекционирования, приняла решение в ближайшем будущем наладить выпуск часов, одежды для отдыха и одеколонов.

Выбор товаров – не случайность, отмечает президент Zippo Грегори Бут. Компания рассматривала широкий список разнообразной продукции и остановилась на той, которая «соответствует имиджу Zippo», ассоциирующемуся с «жесткостью и надежностью.

Бут назвал среди возможных новых товаров компании сумки, очки, ликеры, перчатки и игральные карты, отмечает Associated Press.

«Курение находится под давлением, которое сильно возросло за последние 10 лет», – признал глава Zippo, отметив, что, по его мнению, новые продукты окажут только положительное влияние на бизнес компании.

Зажигалка Zippo была впервые выпущена и продана американцем Джорджем Грантом Блэйсделлом в 1932 году. После Второй Мировой войны производство и продажа зажигалок Zippo резко увеличилось: расширился ассортимент моделей, компания активно занялась рекламой. Зажигалки конца 1940-х - начала 1950-х годов украсили нанесенные вручную рисунки; вскоре их стали использовать в качестве сувенирных и имиджевых продуктов.